1 z 6 Marek Torzewski dziś wstydzi się tego, jak zareagował na chorobę

- Nowotwór to straszna choroba. Walka z nią była trudnym i druzgocącym doświadczeniem zarówno dla mnie, jak i mojej rodziny - wyznał w rozmowie z jednym z portali Marek Torzewski. Dziś znany tenor czuje się gotowy nie tylko do powrotu na scenę, ale i do tego, by opowiedzieć o tym, przez co przeszedł.