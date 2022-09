Marek Torzewski ciężko chorował. Dawali mu 10 proc. szans

- To był najtrudniejszy okres w moim życiu i w małżeństwie. Marek prawie tego nie pamięta, ale było to coś strasznego. I nadal mówienie o tym jest dla mnie bardzo trudne. Wtedy odnosiłam wrażenie, że nic dla Marka nie znaczę. Prosiłam: "Mareczku, zrób to dla mnie", a on się nie odzywał, był gdzieś daleko, nieobecny. To nie był mój Marek. Myślałam, że oszaleję. Schował mi wszystkie telefony komórkowe, abym nikomu nie opowiadała o tym, co się z nim dzieje. Chciał to zachować w tajemnicy - wyznała Barbara Torzewska.