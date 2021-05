Marek Sierocki chce festiwalu Krawczyka. Podaje konkretny argument

Gdyby nie koronawirus, to jest więcej niż prawdopodobne, że ktoś próbowałby upamiętnić Krawczyka właśnie w taki sposób, jaki wymienił Sierocki. Nie oznacza to jednak, że tak nie będzie – latem mamy takie festiwale jak Sopot czy Opole. Tabloid słusznie zauważa, że dzień poświęcony muzykowi bez wątpienia przyciągnąłby tłumy. Co więcej, byłaby to znakomita okazja dla wielu gwiazd, by zaśpiewać różne przeboje Krawczyka. A telewizja publiczna bez wątpienia wyemitowałaby taki koncert na którymś ze swoich kanałów.