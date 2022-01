Marek Kondrat przemówił do Polaków w Nowy Rok. "Czegóż nam życzyć, kiedy mamy mądry rząd"

- Polacy są narodem, który nie zdołał się umocować w historii. Nie mamy poczucia stabilności. Ten kraj kurczył się i puchł jak balon, aż wreszcie przebrał miarę, no i całkiem znikł. Pojawił się na chwilę i znowu dostał po mordzie. Znowu mu przesuwali granicę, jak chcieli. To się musi przekładać na mentalność, na narodową podświadomość. Nasza perspektywa to jest jakieś 20 lat. 40 lat to już perspektywa dla Polaka niedostępna. Dlatego żyjemy, jakbyśmy ciągle byli w biegu, ciągle w napięciu. (...) Odmieniamy Polskę przez wszystkie przypadki, ale jej nie szanujemy, nie dbamy o nią. Ten chaos w edukacji, ten rozkład w służbie zdrowia, przecież to się ciągnie latami - mówił.