Marek Iwanowski nie żyje. Przez kilka miesięcy walczył o zdrowie

- To ogromnie trudne mówić o człowieku, z którym przepracowało się ponad 20 lat, mijało się na korytarzach, rozwiązywało wspólne problemy – oczywiście w czasie przeszłym. Wszyscy w radiu wierzyliśmy, że po wypadku Marek do nas wróci, że znów będzie realizował koncerty, reportaże, że przy swoim biurku będzie udzielał nam rad. Dla niego nie było rzeczy niemożliwych. Jak już się do czegoś zabrał, to starał się sprawy doprowadzić do końca, rozwiązać problem - mówiła Beata Gwoździewicz z Radia Gdańsk.