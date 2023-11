Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zadebiutował w mediach społecznościowych. Pokazał nowe oblicze

W dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Marcin ożenił się z Kingą, ale chyba bez przekonania, bo już na ślubie miał skwaszoną minę. Ich podróż do Hiszpanii była mało udana, często się kłócili. Potem Kinga pojechała do Szczecina pomieszkać trochę z mężem, ale wytrzymała u niego tylko jeden dzień. Wkrótce Marcin wpadł do niej do Gdańska z rewizytą, ale ostatecznie zatrzymał się w hotelu.