Marcin Prokop zdominuje antenę. Wraca jego program

Wiosną TVN zaserwuje widzom kilka nowości. Pojawi się program "The Traitors. Zdrajcy", czyli reality-show, które poprowadzi Malwina Wędzikowska. Będzie nowa wersja "MasterChefa" z nastolatkami, show "Czas na show! Drag Me Out" i wyczekiwany przez wielu program Małgorzaty Rozenek-Majdan - Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Gwiazdka relacjonuje na bieżąco przygotowania do programu na swoim profilu na Instagramie. Wiosną pojawi się też odświeżone "Mam talent!", który poprowadzą Agnieszka Woźniak-Starak z Janem Pirowskim. Jurorami w tej edycji będą Julia Wieniawa, Agnieszka Chylińska i Marcin Prokop.