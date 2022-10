Marcin Prokop miał wpadkę w "Mam talent!". Matematyczna zaćma?

- A za mną jakieś młode chłopie o przystojnej twarzy grzebie mi przy pasku. To jest nawet miłe. Co mi robisz, chłopczyku? - tłumaczy Prokop to, co akurat działo się w studio. Dorota Wellman chciała jeszcze przedstawić kolegę dźwiękowca widzom, ale ten uciekł poza kamery.