Marcin Mroczek poszedł na pielgrzymkę do Częstochowy. Nie doszedł

- Niedziela była dniem, w którym mogłem nadrobić zaległości. [...] Kościół zaczął przez to schodzić na drugi plan. I tak pomału zapominałem o tym, co jest w tym dniu najważniejsze i coraz rzadziej uczestniczyłem w mszach świętych. Na to nałożył się też taki młodzieńczy bunt - wspominał tamten czas.