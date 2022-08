Marcin Miller padł ofiarą oszustów. Wiele gwiazd ma ten problem

Miller środków na żylaki nie reklamował z własnej woli, ale zdarzało mu się promować równie zaskakujące produkty. Zazwyczaj robił to dla lokalnych firm lub znajomych. W autobiografii "Jestem szalony" opisał jednak historię, gdy firma produkująca środek na wątrobę chciała go zaangażować do ogólnopolskiej kampanii.