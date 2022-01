Marcin Kostrzyński zbiera pieniądze na samochód. Dostał już więcej, niż potrzebował

Marcin Kostrzyński to przyrodnik. Kiedyś był myśliwym, ale po wielu latach polowań doszedł do wniosku, że zamiast strzelby lepiej do lasu nosić aparat fotograficzny. Zyskał sympatię milionów Polaków, gdy udało mu się wyrwać z rąk myśliwych rannego w wypadku wilka i uratować mu życie. Swoją pasją i wiedzą o dzikiej przyrodzie dzieli się z innymi. Jest autorem książek "Gawędy o wilkach i innym zwierzętach", "Przyrodyjki" czy "Plotki o zwierzętach". Do tego często gości w "Dzień dobry TVN" w charakterze eksperta.