Gorzkie słowa o byłej żonie. Hakiel się nie powstrzymał

Wojewódzki już nawet nie udaje, że ma zamiar rozmawiać w swoim programie z wartościowymi i ciekawymi postaciami. Przez lata krytykował plotkarskie media, celebrytów i roztrząsanie skandali w sieci, aż wreszcie zrozumiał, że sam jest częścią show-biznesu. By być na wierzchu, musi zapraszać "gorące" nazwiska i osoby podsunięte mu przez stację, by promowały produkcje TVN. Marcin Hakiel i Caroline Derpienski to pewniaki - od roku pojawiają się w każdej gazecie i serwisie gwiazdorskim.