Marcie "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyniósł upokorzenie. Czy wreszcie spotkała miłość?

Dziesięcioletnia już historia polskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zna parę przypadków szczęśliwych historii miłosnych. Gdy ktoś oglądał na ekranie rodzącą się miłość Anety i Roberta w jednej z edycji, mógł mieć nadzieję, że spotka go to samo. Anita i Adrian są dziś rodzicami dwójki dzieci, dzielą się w sieci pięknymi zdjęciami. Agnieszka i Wojtek z kolei zdecydowali się na drugi ślub, tym razem kościelny, by przypieczętować swoje uczucie.