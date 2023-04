1 z 6 Marcelina Zawadzka znalazła prawdziwą miłość. Ale jest problem w rodzinie

Marcelina Zawadzka jest z Maxem Gloecknerem od dwóch lat. Pierwszy raz poczuła, co to znaczy naprawdę kochać i być kochaną. Dziecko? Chętnie, ale pod jednym warunkiem. Niestety kontakty Maxa z rodzicami dziennikarki pozostawiają jeszcze wiele do życzenia.