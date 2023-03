Marcelina Zawadzka wstydziła się swojego biustu. To przykre, co słyszała

Marcelina Zawadzka w 2011 roku sięgnęła po tytuł najpiękniejszej Polski w konkursie Miss Polonia. To wyróżnienie nie tyle otworzyło jej drogę do kariery w modelingu, co do show-biznesu. 22-letnia wówczas Zawadzka trafiła do telewizji, gdzie szybko zyskała sympatię fanów, nie tylko za sprawą swojej niewątpliwej urody. Od 2015 od 2020 roku była jedną z prowadzących "Pytania na śniadanie", jednak kres kariery w TVP położyła tzw. afera podatkowa.