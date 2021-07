Królowa jest tylko jedna. Zawadzka w bikini wygląda obłędnie

Marcelina Zawadzka to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych Polek. Nie bez powodu w 2011 r. otrzymała tytuł Miss Polonia. Do pewnego czasu modelka świetnie radziła sobie też przed kamerą jako współprowadząca "Pytanie na śniadanie". Niestety, po aferze, jaka wybuchła w 2020 r. (tu przeczytacie więcej na ten temat), 32-latka zniknęła z telewizji. Nie oznacza to jednak, że zupełnie zapadła się pod ziemię. Swoje działania przeniosła do sieci, gdzie wciąż może pochwalić się stałym gronem wielbicieli. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 616 tys. fanów.