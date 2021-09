Marcelina Zawadzka w pianie. Tak bawi się i walczy o przetrwanie w "Fort Boyard"

Marcelina Zawadzka miała wszystko, by na wiele lat zakotwiczyć się w show-biznesie. Brylowała na czerwonym dywanie, a widzowie uwielbiali ją jako współprowadzącą "Pytanie na śniadanie". Niestety, po aferze, jaka wybuchła w 2020 r. (tu przeczytacie więcej na ten temat), 32-latka zniknęła z telewizji. Nie oznacza to jednak, że zupełnie zapadła się pod ziemię. Swoje działania przeniosła do sieci, gdzie wciąż może pochwalić się stałym gronem wielbicieli (ponad 623 tys. obserwatorów na Instagramie).