Marcelina Zawadzka straciła pracę w show TVP. Może ją zastąpić koleżanka

Marcelina Zawadzka dotąd miała dobrą passę w TVP. Teraz jednak może się to zmienić. Jak wynika z medialnych doniesień, nie zobaczymy jej w 11. edycji "The Voice of Poland".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Marcelina Zawadzka może mieć kłopoty w pracy (ONS)