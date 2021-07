Marcelina Zawadzka kusi na potęgę. Pokazała się w obłędnej stylizacji

Marcelina Zawadzka jest jedną z najbardziej urodziwych polskich modelek i prezenterek. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę i chociaż zapewnia, że często czuje się chłopczycą i seksapil potrafi ją uwierać, to świetnie wie, jak go wykorzystać. Wie, jak zrobić to z klasą i jak kusić, nie przekraczając granicy dobrego smaku.