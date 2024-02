Marcelina Zawadzka baluje w Meksyku. Jest w wyjątkowym nastroju

Marcelina Zawadzka zaręczyła się z Maxem Gloecknerem w sierpniu ub.r. podczas wyprawy do Stanów Zjednoczonych. Prezenterka Polsatu przyznaje, że Niemiec jest miłością jej życia i chce założyć z nim rodzinę. Ślub, choć data jest jeszcze nieznana, odbędzie się w jej rodzinnym Malborku. Po nagraniach do trzeciego sezonu "Farmy" zakochani polecieli do Tulum w Meksyku. To miejsce dla nich szczególne.