"Wiadomości" zmieniły słowa Manueli Gretkowskiej. Cytat pasuje teraz do wyborów

Ulubiony cytat z Gretkowskiej, pojawiający się w "Wiadomościach" od czerwca 2019 r. niemalże cyklicznie, wyglądał tak: "Polacy tak lubią, po swojemu, staropolsko w słomianych łapciach i gaciach, d…yć po bożemu i dawać tej d..y każdemu, kto ją posmaruje 500 plus albo obietnicą zbawienia".

20 czerwca 2020 r. redakcja znowu przytoczyła słowa Gretkowskiej z Facebooka, ale tym razem dopasowano je do tezy o przedwyborczej pogardzie w stosunku do wyborców PiS-u. Tym razem nie "wypikano" dwóch wyrazów, ale co najważniejsze, w miejscu "obietnicy zbawienia" pojawiła się "obietnica wyborcza" (24 min. programu z 20 czerwca).