Mamy zwiastun pierwszego polskiego reality-show Netflixa. Będzie się działo

"Love Never Lies: Polska" to pierwsze polskie reality-show, które będzie można oglądać na Netflixie. Jak tłumaczy producent, program to "reality-show, w którym 6 par analizowanych przez urządzenie umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę. Kłamstwo się tu karze, a prawdę - wynagradza". Pierwszy odcinek zadebiutuje na platformie 25 stycznia.