Mama Michała Wiśniewskiego jest w szpitalu. Dramatyczny apel gwiazdora

Michał Wiśniewski i jego mama. Niełatwe dzieciństwo

Wiśniewski zawsze otwarcie mówił o tym, jak ciężki miał start w życie. Niemały na to wpływ na miała jego matka. Opuściła go, gdy ten miał zaledwie trzy i pół roku, początkowo zajmował się nim ojciec, potem jako maluch trafił do domu dziecka.