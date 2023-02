Mama Izabelli Krzan odradza jej teraz dzieci. Podaje zaskakujący powód

Program prowadzi 27-letnia Krzan, która bez wątpienia ma teraz swoje przysłowiowe pięć minut. Równie udane, co zawodowe, jest także prywatne życie prezenterki, która od prawie trzech lat jest w związku z Dominikiem Kowalskim, projektantem i pasjonatem sportów ekstremalnych. Mogłoby się wydawać, że w takich okolicznościach nic nie stoi na przeszkodzie, by gwiazda TVP mogła myśleć o ślubie i założeniu rodziny. Jak się jednak okazuje, ten ostatni krok odradza jej, póki co, ukochana mama.