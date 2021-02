Mama Andrzeja Piasecznego w szpitalu. Nigdy nie zwątpiła w syna

Andrzej Piaseczny od pewnego czasu coraz mniej skupia się na karierze muzycznej. Ostatnio zaczął jednak prace nad nagrywaniem nowy albumu "50/50" z okazji 50. urodzin. W mediach występuje zazwyczaj, gdy jest jurorem w jednym z programów rozrywkowych - "The Voice Of Poland" czy od niedawna "The Voice Senior". W przeciwieństwie do większości gwiazd wokalista bardzo strzeże swojego życia prywatnego. Wyjątkiem jest jednak jego relacja z mamą.