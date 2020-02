"Mały Zgon". Twórcy przebojów Viki Gabor przygotowali utwór promujący serial Canal+

"Mały Zgon" to najnowsza produkcja Canal+, której debiut zapowiadany jest na 8 marca. Tymczasem zaprezentowano już singiel "Hunter", który został wyprodukowany przez duet muzyczny Hotel Torino - Patryka Kumóra i Dominica Buczkowskiego-Wojtaszka.

Patryk Kumór i Dominic Buczkowski-Wojtaszek, duet znany pod szyldem Hotel Torino, dali się poznać szerszej publiczności jako współtwórcy przeboju "Superhero" Viki Gabor. Muzycy byli również trzykrotnie nominowani do Fryderyków w takich kategoriach jak: Producent muzyczny roku, Autor roku oraz Kompozytor roku.

Tym razem Kumór i Buczkowski mieli kolejne ważne zadanie do wykonania. Producenci przygotowali muzykę do serialu "Mały Zgon". W jakim sposób doszło do tej współpracy?