Maluba o podatkach. Wyznała, ile musiała zapłacić fiskusowi

Maluba o podatkach. Ile musiała zapłacić fiskusowi?

W niedawnej rozmowie z reporterem serwisu Pomponik 31-letnia celebrytka przyznała, że choć na zarobki w show-biznesie nie narzeka, to nie są one regularne. I tak jednak najbardziej dotkliwą sprawą są podatki, które co miesiąc biją gwiazdkę po kieszeni.