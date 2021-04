Mało brakowało, a byłaby łysa. Wolszczak i powikłania po COVID-19

Okazuje się, że gwiazda "Ja wam pokażę!" ma kłopoty z wypadającymi włosami. Chodzi o tzw. łysienie telogenowe. To stan, kiedy większość włosów znajduje się w fazie spoczynku (tzw. fazie telogenowej). Wolszczak podzieliła się swoim problem z fanami na Instagramie, zdradzając, że gdyby nie interwencja specjalistów, to mogłaby wyłysieć.

"Ale szok. Ale wyglądam. Jak laleczka. Ale szkoda to obcinać na maksa. Taki jest efekt. I kto idzie ze mną na randkę? No bo jak to może się zmarnować. Niedziela, to do kościoła pójdziemy" - dodała w dołączonym wideo, nakręconym na fryzjerskim fotelu.