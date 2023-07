Małgosia z "Rolnik szuka żony" ma za sobą traumatyczny poród. Boi się kolejnego

Małgosia i Paweł Borysewiczowie są przykładem na to, że program "Rolnik szuka żony" ma sens i rzeczywiście spełnia swoje zadanie. Wysokie wyniki oglądalności i zysk dla stacji to jedno, ale co ważniejsze - dzięki temu formatowi powstało kilka małżeństw, przyszły na świat dzieci. Taką szczęśliwą rodzinę dzięki programowi założyła właśnie Małgosia.