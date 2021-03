Małgosia i Paweł z “Rolnika szuka żony” ochrzcili córkę. "Nasze wywalczone szczęście"

Małgosia Sienkiewicz była uczestniczką 4. edycji "Rolnik szuka żony". Nie ukrywała, że zgłosiła się do programu w poszukiwaniu miłości i odpowiedniego kandydata na męża. Szczęście się do niej uśmiechnęło. Pomiędzy nią a Pawłem, jej kandydatem, zaiskrzyło. Szybko okazało się, że wzajemne zauroczenie przerodziło się w dużo poważniejsze uczucie.

Po kilku miesiącach od narodzin drugiego dziecka Małgosia i Paweł zdecydowali się na chrzest swojej latorośli. Para z "Rolnik szuka żony" znana jest z tego, że lubi eksperymentować z modą. Tym razem tata i syn ubrani byli w takie same garnitury, za to mama wybrała kreację w kolorze zbliżonym do stroju córki. " Jestem naprawdę dumna z mojej rodziny i szczęśliwa, że siebie mamy. Nasze wywalczone szczęście" - napisała Małgosia.