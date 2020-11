Małgorzta Rozenek nie przypomina siebie. "Totalnie inne rysy"

Małgorzata Rozenek z mężem od jakiegoś czasu firmują swoim wizerunkiem markę modnej wśród wielu gwiazd biżuterii. Niedawno gwiazda programu "Projekt Lady" zamieściła na swoim Instagramie świąteczną odsłonę kampanii reklamowej. W blasku kominka celebryccy małżonkowie, obwieszeni biżuterią, uśmiechają się do obiektywu. Jak napisała Rozenek , udział w tej sesji pomógł jej poczuć świąteczną atmosferę, którą niebawem zamierza wyczarować także we własnym domu.

Komentującym to zdjęcie internautom w oczy rzuciła się nie tyle promowana przez Majdanów biżuteria, co wygładzone do potęgi twarze gwiazd. Niektórym wydawały się one znajome, choć wcale nie przypominały ich właścicieli.