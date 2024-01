Małgorzata Walczak ponownie w TVP Info. Cztery lata temu odeszła stamtąd z hukiem

- Liczyłem na równowagę, że będzie fajnie, normalnie. Tymczasem dostałem skrajność w drugą stronę, co mi się nie podoba. Mówię to teraz jako widz. Jako zwykły gość w białej bluzie. To wszystko poszło w stronę skrajną. Jedni byli tacy, a drudzy postanowili się na nich zemścić i tak to wygląda. Powiem więcej, ja oglądałem i "Fakty" i "Wiadomości" po to, aby na koniec po jednym i po drugim wyciągnąć sobie coś, co ja uważam. Teraz obawiam się, że dostaną dwa razy "Fakty" - powiedział Filip Chajzer w rozmowie z Jastrząb Post.