Małgorzata Tomaszewska zawitała na konferencję TVP. Podkreśliła swój rosnący brzuszek

Małgorzata Tomaszewska nie zamierza forsować się w pracy, dlatego nie zobaczymy jej ani w kolejnej edycji "The Voice of Poland", ani "The Voice Senior". W tym drugim show zastąpi ją Marta Manowska, zaś Tomaszewska skupi się na prowadzeniu "Pytania na śniadanie" tak długo, jak tylko pozwoli jej na to dobre samopoczucie.