Małgorzata Tomaszewska rozmawiała z ojcem na antenie. Z miejsca podziękował… Kurskiemu

Były bramkarz polskiej reprezentacji już na wstępie rozmowy zafundował istną laurkę dla byłego prezesa, Jacka Kurskiego. Z zachwytem mówił o tym, co jest pokazywane na antenach TVP. - Gratulacje dla wszystkich twórców, którzy przez 70 lat tworzyli wspaniałą telewizję, ale ja mam jedną osobę. Byłego prezesa pana Jacka Kurskiego, który spowodował, że transmisje sportowe są na najwyższym poziomie światowym, a to powoduje, że jest to najtańsza i najlepsza reklama danego kraju - powiedział.