Małgorzata Tomaszewska o pracy w sylwestra. "Bałam się, że będę chora"

Prezenterka stara się dbać o swoją odporność. W rozmowie z "Faktem" zdradziła, jak to robi: - Staram się jeść kiszonki, na przykład kapustę kiszoną czy ogórki, to bardzo podnosi odporność. Odpukać – w tym sezonie jeszcze nie byłam przeziębiona. Dla mnie jest to szczególne ważne, bo czasami, gdy pracujemy na zewnątrz, jak to było w sylwestra, zmiana temperatur mimo ogrzewaczy jest bardzo odczuwalna. Bałam się, że będę chora, a jednak nie byłam.