Małgorzata Tomaszewska dołącza do "The Voice of Poland". Będzie nową współprowadzącą

Prezenterka "Pytania na Śniadanie" dołącza do grona współprowadzących jedenastej edycji muzycznego talent-show TVP2. Będzie odsłaniać przed widzami kulisy programu. Tak, jak wcześniej robiła to Marcelina Zawadzka.

Kolejne zmiany w nowej odsłonie "The Voice of Poland". W trenerskim fotelu zasiądzie Urszula Dudziak, którą dotychczas mogliśmy oglądać w pierwszej edycji "The Voice Senior". Zmiany nie dotyczą jednak wyłącznie trenerów. Wśród współprowadzących nowej edycji programu zobaczymy jedną z gospodyń "Pytania na Śniadanie", Małgorzatę Tomaszewską.

- Lubię nowe wyzwania i adrenalinę, która im towarzyszy. Każdy program, w którym występuję wywołuje inne emocje. Nie mogę się doczekać tych, które z pewnością dostarczą nam uczestnicy nowej edycji "The Voice of Poland". Będę kibicowała każdemu z nich. Poza tym już się nie mogę doczekać współpracy z Tomkiem Kammelem, Maćkiem Musiałem i Adamem Zdrójkowskim. Wierzę, że "przygarną" mnie do swojej voice’owej rodziny - mówi Małgorzata Tomaszewska.

"The Voice of Poland": Michał Szpak i Baron zrobili skecz na scenie

Prezenterka wspólnie z Adamem Zdrójkowskim przemierzy setki kilometrów, aby wręczyć uczestnikom zaproszenie do programu. Tomaszewska pojawi się także w etapie Live na backstage’u, gdzie będzie rozmawiała z uczestnikami, którzy dotrą do odcinków na żywo.

Do tej pory w tej roli występowała Marcelina Zawadzka. Media obiegła jednak niedawno wieść, że prezenterka nie będzie pracować już przy "The Voice of Poland". "Super Express" spekulował, że może ją zastąpić Tamara Gonzalez Perea albo Ida Nowakowska.

Jej miejsce w muzycznym show zajęła tymczasem inna koleżanka z "Pytania na śniadanie". Przypomnijmy, że Małgorzata Tomaszewska zdobyła spore doświadczenie występując w programach rozrywkowych i sprawdza się w formatach nadawanych na żywo.

Prowadzi nie tylko pasmo śniadaniowe, ale i największe koncerty TVP. Niewątpliwie też będzie wiedziała, jak dodać otuchy uczestnikom "The Voice" - sama w końcu prezentowała swoje umiejętności na scenie, biorąc udział w tanecznym programie "Dance Dance Dance".

Zdjęcia do jedenastej edycji ruszają już w połowie sierpnia, a premierowy odcinek programu widzowie zobaczą już we wrześniu w TVP2.