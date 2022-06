Małgorzata Tomaszewska jest samotną mamą. I to nie jest powód do łez

Małgorzata przyznaje, że samotne macierzyństwo jest trudne, ale w przeciwieństwie do związku bezwarunkowe. Jej poświęcenie dla pracy mogło przyczynić się do rozpadu małżeństwa, ale nigdy nie odbiło się negatywnie na wychowaniu syna. Enzo jest najważniejszą osobą w życiu Małgorzaty. Mama stara się jednak nie być nadopiekuńczą i nie przytłaczać chłopca swoją miłością. Wychowuje go na silnego i energicznego, ale też czułego i pełnego empatii mężczyznę.