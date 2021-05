Małgorzata Tomaszewska bawi się z synem. Chłopiec ma oryginalne imię

Małgorzata Tomaszewska jest doskonale znana widzom "Pytania na śniadanie" i "Dance Dance Dance". Zawsze profesjonalna, przygotowana i wiecznie uśmiechnięta. Niezwykle rzadko wpuszcza jednak ciekawskich do swojego życia prywatnego. Ma ku temu ważny powód, o którym opowiedziała w jednym z wywiadów w zeszłym roku. - Osoby z mojego najbliższego otoczenia nie chcą być medialne. Nie życzą sobie tego. Ja to rozumiem i szanuję. Nie zależy im na tym, by się publicznie pokazywać i narażać na komentarze - mówiła w Plejadzie.