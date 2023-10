Małgorzata Teodorska zniknęła z show-biznesu. Irka z "Plebanii" ma teraz "normalną" pracę

- To przyszło naturalnie. Po 13 latach serial, w którym grałam główną rolę, został zdjęty z anteny. Zaczęłam się zastanawiać, co dalej - czy podpisać kolejny kontrakt i kontynuować pracę w telewizji, czy spróbować się w czymś innym. Wybrałam to drugie. Pamiętam, że już od jakiegoś czasu czułam, że to, co robię, nie daje mi 100 proc. satysfakcji. Chciałam się sprawdzić w innym zawodzie - zwierzyła się w tym samym wywiadzie.