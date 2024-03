Małgorzata Szumowska pojawiła się w "Dzień dobry TVN". Opowiedziała o swoich dzieciach i mężu

Małgorzata Szumowska to jedna z najbardziej nagradzanych polskich reżyserek. Jest rozpoznawalna za granicą i współpracowała z takimi sławami, jak Juliette Binoche czy Meryl Streep. - Zrobiłam bardzo dużo filmów. Nie wszystkie są wybitne. Parę jest lepszych, parę gorszych. Nie mam do nich stosunku pieczołowitego, idę do kolejnego filmu – podsumowuje swoją twórczość.