Wyleciała z "Wiadomości" przez urodę. Co się stało z gwiazdą TVP?

Małgorzata Szelewicka dostała się do redakcji "Wiadomości" z Polskiego Radia, gdzie prowadziła audycje popularno-naukowe, ale także wywiady z politykami. Chciała się rozwijać, dlatego zgłosiła się do konkursu zorganizowanego przez TVP. Razem z nią do telewizji chciały się dostać takie późniejsze gwiazdy dziennikarstwa jak Tomasz Lis czy Jolanta Pieńkowska.

Szelewicka odznaczała się profesjonalizmem i była uwielbiana przez widzów, więc kiedy po 5 latach w "Wiadomościach" nagle straciła pracę, było to dla niej wielkim ciosem. Szczególnie bolesne były okoliczności, w jakich doszło do rozstania z TVP. Nigdy nie dowiedziała się, dlaczego jej nazwisko zniknęło z grafiku. Nikt jej nie ostrzegł, ani nawet nie poinformował. Po prostu pewnego dnia koleżanka z gazety zadzwoniła do niej z pytaniem, czy to prawda, że już nie będzie prowadzić "Wiadomości". A ona nie miała o tym pojęcia.