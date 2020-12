Małgorzata Socha opowiedziała o relacji z mamą. To dzięki niej nie boi się krytyki

Małgorzata Socha o kontakcie z mamą

Gwiazda "Na Wspólnej" zdradziła, że ona i jej mama są do siebie bardzo podobne. Mają podobne cechy, co może prowadzić do konfliktów. Aktorka została zapytana o to, czy nie chciałaby zamieszkać ze swoją rodzicielką pod jednym dachem. Serialowa Zuza odpowiedziała krótko. - Nie! My się bardzo kochamy, ale jesteśmy do siebie bardzo podobne i wiemy, że nie wytrzymałybyśmy ze sobą zbyt długo - stwierdziła gwiazda.