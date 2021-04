Stać ją na luksus. Często nosi na sobie majątek

Małgorzata Socha prezentowała niedawno na swoim instagramowym profilu zestaw od Magdy Butrym. Modne jeansowe spodnie z wysokim stanem i bufiastymi nogawkami to koszt ok. 1500 zł, z kolei różowy kardigan z kwiatowym motywem to wydatek ponad 5 tysięcy złotych. Łącznie na ten look trzeba wydać ok. 7 tys. złotych.