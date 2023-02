Małgorzata Serafin pracowała w TVP. Dopiero teraz zdradziła, że ją wyrzucono

- W telewizji pracowałam przez 11 lat. Prowadziłam programy na żywo, wydawałam wiadomości, musiałam cały czas być na bieżąco z tym, co się dzieje w polityce. To był ogromny stres i odpowiedzialność. I w końcu się dojechałam. Teraz tak myślę, że praca była dla mnie ucieczką przed tym, co działo się wewnątrz mnie. […] Myślałam, że mniej stresująca praca pokona moje lęki i problemy. Tak jednak się nie stało. Byłam więc bardzo sobą zawiedziona. Obwiniałam siebie za to, że znowu się zajechałam - wyjawiła.