Małgorzata Rozenek zaliczyła wpadkę na wizji. Kolega musiał ją ratować

W show, które, tak jak "Dzień Dobry TVN", prowadzone jest od bladego świtu i to na żywo, nie sposób uniknąć pomyłek, błędów, potknięć czy wpadek. Wydaje się jednak, że Małgorzacie Rozenek zdarzają się one częściej niż innym. Ostatnio telewizyjny partner gwiazdy musiał ratować sytuację. Co się stało?