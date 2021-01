Małgorzata Rozenek jest naprawdę rozciągnięta. Pokazała, jak dba o formę na wakacjach

Małgorzata Rozenek już od kilku tygodni przebywa w Meksyku. Gwiazda pojechała tam ze swoimi synami i mężem. Nic dziwnego, że na jej profilu co chwile pojawiają się coraz to nowsze zdjęcia. Tulum, bo tam przebywa Rozenek, jest malowniczym miejscem z rajskimi plażami. W związku z tym "Perfekcyjna" chętnie pozuje w bikini. Pod ostatnim zdjęcem fanki zachwycały się figurą gwiazdy. Internautki pytały ją, co robi, że ma tak zgrabne ciało.