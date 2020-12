Jest coraz chudsza. Rozenek pochwaliła się talią osy

Małgorzata Rozenek jest mamą trójki dzieci. Ostatniego syna, Henryka, urodziła 10 czerwca. Od tego czasu stara się utrzymać dietę , aby móc wrócić do swojej dawnej sylwetki. Kilka miesięcy temu zapowiedziała, że ze swojego odchudzania zrobi telewizyjne show.

"Dzień dobry. Ślę wam dobrą energię z planu finałowego odcinka 'Rozenek cudnie chudnie'. Coś tam ta Rozenek schudła. Nie jest idealnie, ale to lepiej, bo będzie nad czym pracować w nowym roku" – napisała na Instagramie.

"Rozenek cudnie chudnie" to nowy program Małgorzaty Rozenek-Majdan, która po urodzeniu Henryka otwarcie przyznała, że nie przejmuje się dodatkowymi kg, jakich nabrała podczas ciąży. Dodała, że chce chudnąć w spokojnym tempie i zdrowo.

To przykuło uwagę producentów telewizyjnych, którzy wpadli na pomysł stworzenia kolejnego show z udziałem "Perfekcyjnej pani domu". Rozenek przyznała, że chciałaby chudnąć 1 kg tygodniowo. Zdradziła również, że waży się w każdy piątek.

- Jest to naukowo udowodnione, że ludzie są najlżejsi w piątki. Bardzo często ważymy się w poniedziałek, a to nie jest dobre, bo w poniedziałek ważymy najwięcej. Założyłam zdrową utratę wagi, kilogram tygodniowo. Jestem mamą, która chce wrócić do swojej sylwetki – tłumaczyła kilka miesięcy temu.