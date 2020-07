Małgorzata Rozenek rozpływa się nad Heniem. "Jest wyjątkowym dzieckiem"

Piąta edycja "Projekt Lady" miała być kręcona od marca, ale przez pandemię koronawirusa wszystko zostało przesunięte. Program jest szykowany na jesienną ramówkę, dlatego zdjęcia musiały ruszyć najpoźniej na początku wakacji, co oznaczało dla prowadzącej przerwanie urlopu macierzyńskiego. Rozenek-Majdan wcale tego nie planowała, ale nie narzeka, że musiała wrócić do pracy.

- To nie jest tak, że uważam, że to jest fajne wracać dwa tygodnie po urodzeniu do pracy. Ale czasem trzeba. I jak trzeba, to faktycznie te warunki, które tutaj mam, umożliwiają to – mówiła Rozenek przed kamerą TVN. Prowadząca "Projekt Lady" podkreśliła, że wróciła na plan bez szkody dla dziecka, które cały czas jej tam towarzyszy.