Małgorzata Rozenek-Majdan zrealizowała plan. Udało się przed narodzinami Henia

Majdanowie zostali rodzicami. Oboje nie kryli, że powiększenie rodziny jest ich wielkim marzeniem. Małgorzata Rozenek ponadto za punkt honoru obrała sobie propagowanie wiedzy na temat zapłodnienia in vitro i wspieranie rodzin starających się o dzieci. Prezenterka brała udział w konferencjach, otwarcie opowiada o metodzie w mediach (zwłaszcza, że to dzięki niej jest mamą) i napisała o niej książkę. Nie ukrywała też, że droga do zostania mamą po raz trzeci była długa i trudna.