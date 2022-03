TVN nie chce Rozenek. "Za dużo jej było w mediach"

- Zastanawiam się, czy to nie był główny argument, żeby jeszcze mnie nie wypróbowywać na tej linii. Mój egocentryzm nie przejawia się w tym, że potrafię mówić tylko o sobie, bo ja zawsze jestem w roli, w której to mnie się o coś pyta, więc mówię o sobie. Mam w sobie ogromną ciekawość do ludzi, do historii, do nowinek i wydaje mi się, że to na pewno wzbogaciłoby ten program - mówiła w podcaście "WojewódzkiKędzierski".